НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Правительство поддержало увеличение выплаты по ОСАГО в четыре раза

Источник:
ТАСС
425 1
Фото: © Sibnet.ru

Правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 400-500 тысяч до 2 миллионов рублей, следует из отзыва кабмина.

Сейчас максимальный размер выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью — 500 тысяч рублей. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил поднять лимит до 2 миллионов рублей, выровняв таким образом выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров).

Правительство РФ поддержало законопроект, но предложило перенести дату вступления новой нормы на 1 марта 2027 года, приводит ТАСС документ.

Причиной переноса даты кабмин назвал то, что корректировки повлекут увеличение страховой премии по ОСАГО в среднем на 8%. Для этого нужно заложить необходимые параметры при формировании бюджетов.

Авто #Автоправо #Законы
Обсуждение (1)
Картина дня
О самом главном
Мультимедиа
Топ комментариев

Twilight88

Правильно, ещё один способ поиметь бабосиков с остатков населения!)

Uynachalnica

Я бы предложил другой срок - 90 лет! У всех граждан России появиться возможность дожить до этих лет!...

EvgenAEY

и это правильно, полицайскому жандармерийсиату надо знать всех в лицо, а то вдруг до 60-ти доживут

Удавиков

барыги и перепродажники у руля в министерствах, больше они ничего дать не могут стране, развитие производственных...