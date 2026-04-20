Правительство поддержало увеличение выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 400-500 тысяч до 2 миллионов рублей, следует из отзыва кабмина.

Сейчас максимальный размер выплаты по ОСАГО за ущерб имуществу составляет 400 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью — 500 тысяч рублей. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков предложил поднять лимит до 2 миллионов рублей, выровняв таким образом выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров).

Правительство РФ поддержало законопроект, но предложило перенести дату вступления новой нормы на 1 марта 2027 года, приводит ТАСС документ.

Причиной переноса даты кабмин назвал то, что корректировки повлекут увеличение страховой премии по ОСАГО в среднем на 8%. Для этого нужно заложить необходимые параметры при формировании бюджетов.