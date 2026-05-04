Заработали новые правила обслуживания на АЗС

Автозаправочные станции с 1 мая 2026 года заработали по новым правилам. Главные изменения в регламентах касаются оплаты и безопасности.

Если раньше автомобилистам можно было заплатить после того, как наполнен бак, то теперь обязательно потребуется предоплата. Данная мера должна сократить число случаев, когда недобросовестные водители уезжают, не рассчитавшись за топливо.

Каждая колонка теперь связана с кассовым аппаратом. Сотрудник АЗС не сможет включить подачу бензина, пока не оформит чек, он является обязательным для любых операций на автозаправке. Каждый проданный литр сразу отражается в учетной системе.

Ужесточаются правила покупки топлива в канистры — заправка в пластиковые бутылки и несертифицированные канистры запрещена, заливать горючее разрешается только в промаркированные канистры.

Усиливаются меры безопасности, их нарушение чревато отказом в обслуживании. В частности, нельзя использовать мобильные телефоны у топливных колонок и заправляться с работающим двигателем.

АЗС по новым регламентам также обязаны проходить более частую поверку колонок и размещать на видном месте информацию об экологическом классе топлива и его соответствии ГОСТ или ТУ.

SIBNET.RU В MAX