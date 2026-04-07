Россиянам разрешили водить с иностранными правами

Конституционный суд постановил, что российские граждане, которые постоянно живут в других странах, могут без ограничения управлять автомобилем на территории России на основании иностранных водительских удостоверений. Постановление опубликовано на сайте органа.

Суд указал, что согласно Конвенции о дорожном движении, участницей которой является Россия, водительские права, выданные одной страной, должны признаваться на территории другой, пока данная территория не станет местом жительства владельца удостоверения.

При этом в июле 2023 года вступила в силу новая редакция нормы, которая допустила россиян к вождению в стране по иностранным правам, но только в течение одного года после первого въезда в Россию после получения иностранных прав.

Однако подобный механизм не учитывает, что гражданин может неоднократно въезжать временно, оставаясь постоянно проживать за рубежом. Суд признал новую норму ограничивающей конституционное право россиян свободно передвигаться.

Поводом для проверки федерального закона «О безопасности дорожного движения» стала жалоба проживающего в Эстонии Сергея Шахова. Его оштрафовали за вождение без прав, так как на территории России он находился за рулем с иностранным водительским удостоверением.

