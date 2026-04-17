Четверть миллиона «автопризраков» обнаружили в России

Четверть миллиона транспортных средств, зарегистрированных на умерших, продолжают ездить по дорогам России, сообщила Генеральная прокуратура.

«По данным камер, в дорожном движении продолжало участвовать более четверти миллиона транспортных средств, зарегистрированных на умерших, 20 тысяч водителей управляли автомобилями, снятыми с учета, совершив при этом 2,5 миллиона нарушений. Все эти факты остались безнаказанными», — говорится в докладе Генпрокуратуры по итогам 2025 года, размещенном на официальном сайте ведомства.

Прокурор потребовал от министра внутренних дел активизировать работу подразделений ГИБДД и обеспечить неотвратимость ответственности правонарушителей.

Многие люди не знают о запрете ездить на автомобиле умершего, считая, что раз на машину есть документы, прокомментировал «Известиям» автоэксперт Игорь Моржаретто. Кроме того, владельцы автомобилей обычно вписывают в страховку своих супругов, детей или других родственников, что только усиливает уверенность в том, что автомобилем, принадлежавшим умершему, можно пользоваться.

За управление «транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» грозит штраф в размере 500–800 рублей. За повторное нарушение предусмотрена более серьезная ответственность — штраф 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения на 3–6 месяцев.

Всего по состоянию на 1 января 2026 года в РФ зарегистрировано 68 миллионов транспортных средств, из них 52,8 миллиона — легковые автомобили, 8 миллионов — грузовики, 757 тысячи — автобусы.