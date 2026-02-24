НАВЕРХ
Большинство автомобилей в России оказались старше 15 лет

Источник:
Sibnet.ru
359 3
Автомобильная пробка
Фото: © Sibnet.ru

Практически половина автомобилей в России старше 15 лет, следует из данных ГИБДД в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Всего по состоянию на 1 января 2026 года в РФ зарегистрировано 68 миллионов транспортных средств, из них 52,8 миллиона — легковые автомобили, 8 миллионов — грузовики, 757 тысячи — автобусы, приводит «Коммерсантъ» данные статистики.

Согласно отчету ГИБДД, 23,7 миллиона легковых автомобилей, 4,9 миллиона грузовиков и 330 тысяч автобусов в РФ имеют возраст более 15 лет. Это практически половина автопарка страны.

При этом 67,7% зарегистрированных в РФ транспортных средств — это машины, с момента выпуска которых прошло более десяти лет. В прошлом году доля таковых составляла 42,3%.

У четверти миллиона транспортных средств в документах на двигатель не установлен экологический класс. Напомним, что такая отметка еще в 2008 году стала обязательной в документах на автомобили. Больше всего — 14,3 миллиона транспортных средств оборудованы двигателями стандарта «Евро-2», меньше всего — 156 тысяч — стандарта «Евро-1».

Вместе с тем в России стало больше электромобилей и гибридов. В 2024 году их было 65,7 тысячи и 310 тысяч соответственно, в 2025 году — уже 82,5 тысячи и 447,7 тысячи.

