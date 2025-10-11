НАВЕРХ
Аномальные морозы придут в регионы Сибири

Sibnet.ru
Аномальные морозы ожидаются в ближайшие дни в регионах юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге Сибири, это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Республика Алтай, Хакасия, Тыва, Красноярский край, Иркутская область, с 11 до 15 октября температура на 7-9 градусов ниже нормы», — цитирует Вильфанда «Интерфакс».

Максимальные отрицательные значения ожидаются в Забайкалье и Бурятии, где прогнозируется до минус 22 градусов. На юге Красноярского края в Тыве, а также в Хакасии ночные температуры опустятся до минус 14, в Иркутской области до минус 16, уточнил эксперт.

На юге Дальнего Востока, а именно в Бурятии, в Забайкальском крае, на юге Хабаровского края, в Амурской области, в течение выходных и в первой половины следующей недели температура будет на 7-10 градусов ниже нормы.

