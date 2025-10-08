НАВЕРХ
Путин назвал опережающими темпы разработки нового оружия в России

«Интерфакс»
Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны опережающими темпами разрабатывают новейших видов вооружения и поставляют их в войска.

«Предприятия "оборонки" обеспечивают в полном объеме потребность Вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике. Наряду с плановыми поставками опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и их поставка в войска», — цитирует «Интерфакс» Путина.

Важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса в обеспечении успешных действий российской армии президент отметил на совещании с руководством министерства обороны и Генштаба.

