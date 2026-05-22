Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу

Украинский удар по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР является террористическим актом, заявил президент Владимир Путин.

«Причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Вы знаете, это лучше, чем кто-нибудь другой. Это постоянный провал на фронте. Сдача позиций населенных пунктов, территорий», — сказал он на встрече с выпускниками программы «Время героев».

Путин уточнил, что число погибших при ударе выросло до шести, а также поручил Минобороны предложить ответ на действия ВСУ. Он также сказал, что удар по Старобельску был нанесен не случайно — атака совершалась в три волны, для удара использовались 16 дронов.

Российский лидер подчеркнул, что с атакованным общежитием нет военных объектов, поэтому нет оснований говорить, что украинские дроны поразили здание под действием российских средств ПВО или РЭБ.

Удар по учебному корпусу и общежитию колледжа при педагогическом университете в Луганской народной республике был нанесен в ночь на 22 мая. В момент удара в здании колледжа находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Шесть учеников погибли, 36 пострадали.