НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин назвал терактом удар ВСУ по колледжу

Источник:
Sibnet.ru
236 0
президент Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Украинский удар по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР является террористическим актом, заявил президент Владимир Путин.

«Причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Вы знаете, это лучше, чем кто-нибудь другой. Это постоянный провал на фронте. Сдача позиций населенных пунктов, территорий», — сказал он на встрече с выпускниками программы «Время героев».

Путин уточнил, что число погибших при ударе выросло до шести, а также поручил Минобороны предложить ответ на действия ВСУ. Он также сказал, что удар по Старобельску был нанесен не случайно — атака совершалась в три волны, для удара использовались 16 дронов.

Российский лидер подчеркнул, что с атакованным общежитием нет военных объектов, поэтому нет оснований говорить, что украинские дроны поразили здание под действием российских средств ПВО или РЭБ.

Удар по учебному корпусу и общежитию колледжа при педагогическом университете в Луганской народной республике был нанесен в ночь на 22 мая. В момент удара в здании колледжа находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Шесть учеников погибли, 36 пострадали.

Еще по теме
Песков не смог оценить фильм Звягинцева «Минотавр»
Путин снял пиджак и улетел из Китая
Жители Иркутской области попросили Китай построить им школу
Путин прилетел в Китай с двухдневным визитом
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Стартует предзаказ игры GTA VI
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
Два истребителя ВМС США сцепились в воздухе и разбились. ВИДЕО
Вице-премьер запретил китайским автомобилям конкурировать с АвтоВАЗом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

rumatam

мало бардака? На Германию глянуть нужно, местных 40% и они так "рады"...........

andrei703333

Зачем они здесь ? Крокус Сити холл уже забыли ?!

andrei703333

Лавров раз ты знаешь что вокруг одни враги, то почему твоя дочь в США, она что спец.агент ?

fender1984

Хорошая у нас Власть!Всё для мигрантов!!