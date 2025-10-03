Путин рассказал о новом российском гиперзвуковом оружии

Новые системы гиперзвукового оружия могут появиться на вооружении России вслед за «Орешником», заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«У нас появилось другое гиперзвуковое оружие — "Кинжал", оружие межконтинентальной дальности — "Авангард". У нас могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Работа идет. Результаты будут», — цитирует президента «Коммерсант».

В декабре 2024 года Владимир Путин рассказал, что в России начат серийный выпуск ракетного комплекса «Орешник». Максимальная дальность ракеты — 5,5 тысячи километров, она развивает скорость до 10 Мах (3 километра в секунду) и может нести боевую часть массой до 1,5 тонны.