Российская армия получила серийный «Орешник»

Первый серийный комплекс «Орешник» произведен в России, он поступил в войска, сообщил российский президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме.

«У нас произведен первый серийный комплекс. Первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер уточнил, что российские и белорусские военные специалисты уже выбрали место для будущих позиций комплекса.

«Орешник» — ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности, впервые о нем стало известно21 ноября 2024 года, когда об ударе ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Владимир Путин.

Правительственный портал «Объясняем.рф» привел некоторые технические характеристики «Орешника»: ее максимальная дальность — 5,5 тысячи километров, она развивает скорость до 10 Мах (3 километра в секунду) и может нести боевую часть массой до 1,5 тонн.