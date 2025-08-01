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Российская армия получила серийный «Орешник»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый серийный комплекс «Орешник» произведен в России, он поступил в войска, сообщил российский президент Владимир Путин на совместной пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме.

«У нас произведен первый серийный комплекс. Первая серийная ракета. И она поступила в войска. Теперь серия заработала», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер уточнил, что российские и белорусские военные специалисты уже выбрали место для будущих позиций комплекса.

«Орешник» — ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности, впервые о нем стало известно21 ноября 2024 года, когда об ударе ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Владимир Путин.

Правительственный портал «Объясняем.рф» привел некоторые технические характеристики «Орешника»: ее максимальная дальность — 5,5 тысячи километров, она развивает скорость до 10 Мах (3 километра в секунду) и может нести боевую часть массой до 1,5 тонн.

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Оборона #Оружие #Армия
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