Путин раскрыл уникальное свойство «Орешника»

Боевые блоки баллистической ракеты средней дальности «Орешник» способны выдержать температуру, равную температуре на поверхности Солнца, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего», — цитирует Путина ТАСС.

«Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении впервые применили в ноябре 2024 года для удара по объекту ОПК Украины в Днепре в ответ на обстрелы Курской и Брянской областей дальнобойными ракетами западного производства.

Согласно доступной информации, ракета «Орешника» развивает скорость до 11 чисел Маха, что делает ее перехват практически невозможным. Дальность полета составляет 5,5 тысячи километров.