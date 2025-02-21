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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин раскрыл уникальное свойство «Орешника»

Источник:
Sibnet.ru
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Боевые блоки баллистической ракеты средней дальности «Орешник» способны выдержать температуру, равную температуре на поверхности Солнца, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего», — цитирует Путина ТАСС.

«Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении впервые применили в ноябре 2024 года для удара по объекту ОПК Украины в Днепре в ответ на обстрелы Курской и Брянской областей дальнобойными ракетами западного производства.

Согласно доступной информации, ракета «Орешника» развивает скорость до 11 чисел Маха, что делает ее перехват практически невозможным. Дальность полета составляет 5,5 тысячи километров.

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Топ комментариев

GammiPluh

говоришь то правильно, но выводы у тебя всегда неверные. Логическая последовательность на уровне европейца

карат11

Смешно. "Новый российский сделанный в Китае".

pepelmetal

Просто амеры поняли что киевский режим недоговороспособен

volmen

А главное дополнительные миллиарды рублей 😆