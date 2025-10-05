НАВЕРХ

«Сибирь» одержала первую победу с новым тренером

Источник:
Sibnet.ru
154 0

Новосибирская «Сибирь» в серии буллитов одержала победу над казахстанским «Барысом» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 0:0. Все решила серия булитов, в которой точнее оказались новосибирцы. Победный буллит реализовал Никита Сошников.


Вратарь «Сибири» Луи Доминге отбил все 38 бросков гостей. После матча ему в раздевалке вручили снежинку, но он ее передарил главному тренеру команды Вячеславу Буцаеву. Это была первая победа, которую новосибирцы под руководством нового наставника.

В пятницу, 3 октября главным тренером новосибирской команды был назначен победитель Олимпийских игр 1992 года Вячеслав Буцаев. На этой должности он сменил Вадима Епанчинцева.

Еще по теме
Вячеслав Буцаев назначен главным тренером ХК «Сибирь»
Ротенберг ответил болельщикам «Сибири»
Болельщики «Сибири» атаковали соцсети Ротенберга и губернатора
«Такова наша работа»: Епанчинцев объяснил увольнение
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Молодец помогать фашне - зашквар!

EvgenAEY

Да бабок ему дают немерено, крыша есть хорошая, но как же уже оные наглеют

Uynachalnica

У нас с туалетами везде проблема, и не только с женскими, а вообще!

Uynachalnica

Вместо них очередную красную линию чертить!