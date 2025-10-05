«Сибирь» одержала первую победу с новым тренером

Новосибирская «Сибирь» в серии буллитов одержала победу над казахстанским «Барысом» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время встречи и овертайм завершились со счетом 0:0. Все решила серия булитов, в которой точнее оказались новосибирцы. Победный буллит реализовал Никита Сошников.

Вратарь «Сибири» Луи Доминге отбил все 38 бросков гостей. После матча ему в раздевалке вручили снежинку, но он ее передарил главному тренеру команды Вячеславу Буцаеву. Это была первая победа, которую новосибирцы под руководством нового наставника.

В пятницу, 3 октября главным тренером новосибирской команды был назначен победитель Олимпийских игр 1992 года Вячеслав Буцаев. На этой должности он сменил Вадима Епанчинцева.