Женщина впервые будет премьер‑министром Японии

Sibnet.ru
Санаэ Такаити
Фото: 内閣官房内閣広報室 / CC BY 4.0

Санаэ Такаити стала новым председателем правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в Японии. После утверждения парламентом 15 октября она станет премьер-министром Японии — первой женщиной на этом посту за всю историю страны.

Это первый случай назначения женщины на пост председателя ЛДП с момента основания партии в 1955 году. Такаити сменит на посту премьер-министра Сигэру Исибу и, как ожидается, станет следующим премьер-министром страны, пишет Kyodo.

О чем молчат мужчины: как угнетают сильный пол

Такаити 64 года, она окончила Университет Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1987 году выиграла грант и переехала в США, где работала в аппарате конгрессвумен Патрисии Шредер. В 1989 году вернулась в Японию и уже в 1993-м была впервые избрана в нижнюю палату японского парламента.

Занимала должности в правительстве Синдзо Абэ, в том числе министра по делам Окинавы и Северных территорий (так японское правительство называет Южные Курильские острова) и министра внутренних дел.

Такаити за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. В социальной политике она занимает консервативную позицию: выступает против двойных фамилий, однополых браков и права женщин на наследование императорского престола. В экономике Такаити делает ставку на снижение налогов, прямую поддержку граждан, субсидии сельским регионам, а также масштабные инвестиции в энергетику и производство полупроводников.

