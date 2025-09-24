ГД приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность призывать на срочную службу в течение всего календарного года.

Документ на рассмотрение палаты парламента 22 июля 2025 года внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

Нововведения предусматривают, что в течение всего календарного года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом в документе указано, что фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, рассказал ТАСС Картаполов.

Авторы инициативы также предложили установить особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. Так, жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться для прохождения службы с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники образовательных организаций — с 1 мая по 15 июля, а жители отдельных районов Крайнего Севера — 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

Нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», пояснили авторы законопроекта.

