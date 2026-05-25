Российские боевые беспилотники подключили к спутниковым станциям

Глава Минобороны Андрей Белоусов в пункте управления подразделения «Восток» заслушал доклад о подключении расчетов беспилотных летательных аппаратов к российским спутниковым станциям.

«Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев доложил о проведении комплекса мероприятий по подключению расчетов беспилотных летательных аппаратов к станциям спутниковой связи отечественного производства и транспортной сети», — говорится в сообщении Минобороны России.

Российские бойцы автоматизировали борьбу с дронами и повысили эффективность их уничтожения. Теперь радиолокационная информация со всех малогабаритных РЛС поступает в единый программно-аппаратный комплекс. Он позволяет поражать воздушные цели и определять их характеристики.

«Программное обеспечение, установленное у расчета (БПЛА-перехватчиков), осуществляет наведение беспилотного летательного аппарата на обозначенную цель», — рассказал начальник войск противовоздушной обороны «Востока» генерал-майор Валерий Черныш.

Группировка значительно увеличила число операторов дронов. Каждому расчету <...> поставлена конкретная задача в своем секторе, что позволяет выстроить более эффективную систему управления огневым поражением противника», — отметили в министерстве.



По итогам совещания Белоусов поручил интегрировать новые виды БПЛА-перехватчиков в единый программно-аппаратный комплекс.