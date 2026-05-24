Минобороны РФ заявило о применении «Орешника» по Украине

Пуск баллистической ракеты
Российская армия в ночь на воскресенье, 24 мая нанесла по Украине «удар возмездия», использовав баллистические ракеты «Орешник», сообщила пресс-служба Минобороны.

Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Целями стали объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, сказано в сообщение.

По Украине были применены баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Циркон», крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты, уточнили в Минобороны.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявило российское военное ведомство.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что Украина «террористическими ударами» по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, в результате которого погибли 21 учащийся, вызвала «жесткий ответ из России».

