Медведев сообщил о жестком ударе по «наркоуроду и его своре»

Источник:
Sibnet.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Фото: © пресс-служба Совбеза РФ

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе российской армии на атаку украинских дронов на колледж в ЛНР.

«Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России», — написал Медведев на платформе «Макс».

Он допустил, что украинские власти намеренно добивались этого: им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам, ведь так проще просить деньги и оружие, воровать и оправдываться.

«Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — отметил зампред Совбеза России.

Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

