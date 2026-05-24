Минобороны назвало цели массированного удара по Украине

Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, сообщило Минобороны России.

«Среди пораженных в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области <...> объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления Главного командования сухопутных войск, главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ», — говорится в сводке.

В министерстве подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.



Ранее в ведомстве заявили, что российская армия нанесла удар по украинским военным объектам, в том числе ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». Он достиг всех целей и стал ответом на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты.