Старшеклассники приближаются к экзаменам и выбору учебных заведений. Перед парнями стоит сложная задача. Им предстоит не только определиться со специальностью, но и найти место, гарантирующее отсрочку от призыва в армию на время обучения.

Отсрочка от призыва в армию дается единожды на каждой ступени обучения: в школе, в учреждениях среднего профессионального образования (ссузах: училища, колледжи, техникумы), а также высших учебных заведениях по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

При этом без перерыва последовательно впервые учась в школе, в вузе (бакалавриат или или специалитет), магистратуре и аспирантуре, можно получать отсрочки подряд. Но после ссузов (техникумы, колледжи и т.д.) придется сходить в армию — новая отсрочка после этого уровня образования не дается.

Отсрочка для школьников и абитуриентов

Если молодому человеку во время обучения в школе исполнилось 18 лет, его не призовут до окончания 11 класса.

Несмотря на то, что срок отсрочки от армии ограничивается нормативными образовательными сроками (в школе это 11 лет), если юноша оставался на второй год и его срок обучения увеличился, он все равно получит отсрочку.

После окончания школы всем предоставляется отсрочка от армии до 1 октября (осеннего призыва). До этой даты выпускники, планирующие учиться дальше без перерыва на армию, должны поступить в образовательное аккредитованное учреждение.

Если выпускник завалил ЕГЭ и дорога в вуз в этом году для него закрылась, он может получить отсрочку только если поступит в ссуз на основании аттестата за 9 класс.

Госаккредитация

Не имеет значения – учебное заведение будет государственное или коммерческое. Главное для получения отсрочки от армии, чтобы у техникума или вуза была государственная аккредитация. Ее наличие можно проверить на сайте Рособрнадзора.

Право на отсрочку призывникам дает только очная форма обучения. Заочное и очно-заочное обучение от срочной службы не освобождает.

Очная форма и дистанционное обучение

Для молодых людей призывного возраста отсрочка от службы в связи с обучением предполагается только при очной форме обучения. Для находящихся в запасе (уже отслуживших) — при очной или очно-заочной форме.

Форма обучения указывается в договоре с образовательным учреждением и обязательно должна быть указана в справке, которую даст студенту ссуз или вуз для предъявления в военкомат.

С развитием онлайн-технологий все большую популярность приобретает дистанционное высшее образование, не предполагающее постоянного личного посещения занятий. Оно также может дать право на отсрочку. Главное, чтобы в справке для военкомата было написано, что это «очная форма обучения».

Какие документы принести в военкомат

Просто игнорировать посещение военкомата, если поступил в вуз, категорически нельзя. Его нужно своевременно проинформировать о наступившем праве на отсрочку от призыва.

«Студент должен получить в образовательной организации справку, подтверждающую факт обучения. В ней должен быть указан ряд обязательных аспектов: дата и номер приказа о зачислении, ориентировочная дата окончания образовательного учреждения, текущий курс обучения, форма обучения», — пояснила руководитель юридического отдела компании «Армейка.net» Елизавета Быкова.

Для студентов вузов это справка по форме «Приложение № 4 к Положению о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», для студентов средних профессиональных заведений — справка по форме Ф-26.

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С этой справкой и приписным свидетельством нужно прийти в военный комиссариат, пройти медицинское освидетельствование и получить решение призывной комиссии о предоставлении отсрочки.

«В некоторых случаях, процесс получения отсрочки происходит проще. Некоторые ВУЗы самостоятельно направляют сведения в военные комиссариаты. Некоторые военкоматы не проводят полноценные медицинские освидетельствования для лиц, претендующих на отсрочку, а просто приобщают справку об обучении к материалам личного дела и фиксируют отсрочку в приписном удостоверении», — рассказала юрист.

Магистратура и аспирантура

Для сохранения отсрочки при поступлении в магистратуру нужно учесть важный момент. Туда нужно поступить в год окончания бакалавриата. «Иными словами, переход с одного образовательного уровня на другой должен происходить без перерывов и тогда это будет продление права на отсрочку по обучению», — отметила Быкова.

Аналогично с поступлением в аспирантуру (интернатуру, ординатуру, ассистентуру) после магистратуры. После завершения обучения по программе аспирантуры отсрочка сохраняется еще год — на период подготовки к защите диссертации.

В случае защиты диссертации и получения ученой степени дается бессрочное освобождение от службы в армии.

Если молодой человек после института ушел в армию, перешел в категорию военнобязанного в запасе, за ним сохраняется право на отсрочку от мобилизации при обучении на других ступенях образования, на которых он еще не обучался.

При этом в законе не установлен порядок обучения в образовательных учреждениях разных ступеней для получения отсрочек. И получается, что после аспирантуры можно поступить в техникум и воспользоваться отсрочкой от призыва и частичной мобилизации.

При академическом отпуске отсрочка сохранится, если общий срок обучения не увеличится более чем на один год.

Перевод в другие вузы

При переводе в другой вуз или на другое направление право на отсрочку от призыва сохраняется при условиях:

— Если студент переходит на другую программу в одном вузе;

— Если студент переводится в другой вуз на тот же уровень образования. Например, из бакалавриата можно перейти только в бакалавриат;

— При любых видах переводов общий срок обучения не увеличивается более чем на год.

«Если молодой человек переводится с бакалавриата на бакалавриат, срок его обучения останется прежним (четыре года), он сможет продолжать пользоваться отсрочкой. Но, если юноша переведется с бакалавриата на специалитет, срок обучения увеличится на два года, то в этом случае отсрочка действовать не будет», — пояснила юрист.

Также отсрочка теряется, если студент поступает в другой вуз после отчисления из первого в связи с неуспеваемостью. Но если студент отчислился по собственной инициативе, то право на отсрочку останется, если он успеет восстановиться до следующего призыва.

При отчислении студента вузы самостоятельно информируют об этом военкоматы. И отчисленный молодой человек получит повестку в период ближайшего призыва.

До какого момента действует отсрочка по учебе

Отсрочка по учебе действует до подписания приказа об отчислении из образовательного учреждения. Это может произойти в срок — после получения диплома. Или досрочно —по инициативе студента или образовательного учреждения.