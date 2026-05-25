Украина стала готовиться к обороне на границе с Белоруссией

Президент Украина Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Населенные пункты Волынской области на западе Украины готовят к круговой обороне, сообщила глава Ковельской районной военной администрации Ольга Черен.
Речь идет о территориях на границе с Белоруссией, для которых также рассматривают сценарии полной эвакуации в случае военной угрозы, приводит украинское издание «Страна» слова Черен.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что
Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск с территории
Белоруссии, на черниговско-киевском направлении.
Зеленский уже заявлял, что Россия якобы «еще раз будет пытаться» втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной, готовясь атаковать Украину с белорусской территории.