WhatsApp внедрил функцию перевода сообщений

WhatsApp начал внедрять функцию перевода сообщений в мобильном приложении для Android и iOS, сообщает официальный блог мессенджера.

Чтобы перевести незнакомое слово, нужно нажать на него и удерживать какое-то время, а затем выбрать в меню вариант «Перевести». Пользователям Android доступна опция автоматического перевода всей переписки. При ее активации все входящие сообщения будут переводиться на выбранный язык.

«При переводе сообщений конфиденциальность ваших чатов защищена. Сообщения переводятся только на вашем устройстве, где WhatsApp не может их видеть», – уточнили разработчики.

Функция будет работать как в индивидуальных чатах, так и группах и обновлениях каналов. Android-пользователям пока доступны шесть языков: английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский. Пользователям iPhone – более 19 языков, включая русский.

Разработчики рассчитывают, что новая функция поможет устранить языковые барьеры между тремя миллиардами пользователей мессенджера более чем в 180 странах мира.

Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией. Ее деятельность на территории России запрещена.

