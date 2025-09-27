Определен момент максимальной сонливости в течение дня

Послеобеденный резкий спад энергии — не просто ощущение, а доказанная наукой реальность, рассказала нейробиолог из Университета Мичигана, доктор Равия Аллада

Исследования подтвердили, что пик сонливости у людей приходится на 13.27 и 14.06. Организм человека работает по циркадному ритму, пик продуктивности приходится на утренние часы — примерно в 10.00. После обеда, около 13.30, большинство людей начинают испытывать спад энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Побороть хандру: пять причин радоваться осени

В течение дня в организме происходит «борьба» между циркадным ритмом, который поддерживает нас в тонусе, и растущим желанием поспать. Побеждает чаще всего сонливость — особенно во второй половине дня, объяснила в интервью Daily Mail доктор Аллада.

По ее словам, это связано с так называемым «давлением сна» — естественным увеличением потребности в отдыхе по мере продолжительности бодрствования.