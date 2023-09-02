Побороть хандру: пять причин радоваться осени

«Теперь лето только за деньги» — грустно пишут в соцсетях с наступлением осени. Но сентябрь отнюдь не время для хандры. Наоборот, это яркая пора, когда можно больше времени уделить любимым занятиям, преобразиться и начать что-то новое.

Яркие краски

Разнообразие красок в сентябрьской природе — одно из первых преимуществ осени перед другими временами года. Это не просто радует взгляд, такую красоту можно использовать в личных целях.

Во-первых, на фоне яркой природы можно сделать красивейшие фотосессии. Лежа в разноцветных листьях, стоя возле ярко-красной рябины, позируя с красочным зонтом — вариантов множество.

Во-вторых, можно собрать уникальные букеты из разноцветной листвы, и сделать самодельные подарки любимым людям — это будет неожиданно и приятно.

Время преображения

С погодой не поспоришь, осень уже не позволит выйти утром на улицу в майке и шортах. Но это повод обновить гардероб модными толстовками и легким пальто.

С наступлением осени дни становятся короче, а ночи длиннее, не хватает солнечного света и витамина D. У многих людей в результате наступает апатия, сонливость, ухудшается настроение.

Психологи уверены, что смена образа благоприятно влияет на настроение. Поэтому женщинам и девушкам можно не ограничиваться одеждой, а сменить прическу или сделать необычный маникюр.

Сезон премьер

В сентябре начинается новые телесезон. Это значит, что в эфире каналов появляются новые сериалы, фильмы, проекты, возвращаются любимые шоу и реалити.

Провести дождливый вечер перед телевизором — не худшая альтернатива. Тем более, с уходом голливудских фильмов из России отечественное производство кино набирает обороты. А развлекательных проектов такое множество, что точно найдется на каждый вкус.

Больше времени на хобби

Если летом хотелось больше времени проводить на улице, наслаждаясь теплыми вечерами, то с наступлением осени хочется вернуться домой пораньше. Вечера становятся длиннее, значит можно вспомнить о хобби, которое на лето было заброшено.

Если хобби не было, то почему бы его не завести? Вязание, лепка, вышивание, игра на гитаре или синтезаторе, рисование — вспомните, что увлекает вас больше всего и наслаждайтесь.

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Если делать ничего не хочется, опять же можно почитать приятную книгу или посмотреть фильм, на который раньше не находилось времени.

Чтобы ощутить пользу от своего времяпровождения, можно поставить себе цель. Например, прочитать за сентябрь-октябрь пять книг по саморазвитию. Если цель будет достигнута, то в следующем августе вы будете думать о осени не как о грядущем несчастье, а как о времени самосовершенствования.

Кулинарное вдохновение

Дачники по осени собирают урожай и холодильники забиты помидорами, картофелем и морковкой. Это не повод публиковать мемы «как сплавить кабачок», а время этот кабачок приготовить.

Финансовых трат на продукты осенью традиционно меньше, а блюда, приготовленные из натурпродукта и с душой — всегда объедение. Экспериментируйте, и не бойтесь набрать пару килограммов — худеть к следующему лету еще рано.