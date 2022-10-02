Если закрома уже полны кабачковыми заготовками на зиму, а времени на изысканные блюда нет, в голову невольно приходят мысли о ликвидации излишка овощей. Но выбрасывать их точно не нужно. Кабачки можно приготовить очень быстро и вкусно.

Кабачок — дешевый и доступный продукт. Он сочетается и с другими овощами, и с мясом, и с творогом, а еще его можно приготовить очень быстро. Самое долгое в таких блюдах — очистить овощ и избавить его от косточек, хотя некоторые рецепты позволяют не делать даже этого.

Кабачки с чесноком

Одно из самых быстрых блюд, особенно, если в доме завалялся молодой кабачок небольшого размера. Его нужно вымыть и порезать тонкими (3 сантиметра) кружочками. Если кабачок сорвали с грядки уже в преклонном возрасте, то его лучше очистить от кожуры и удалить сердцевину с семечками.

Получившиеся кружочки или кольца присыпают солью и оставляют на полчаса, чтобы соль вытянула горечь. Затем кусочки кабачка обваливают в муке с двух сторон, выкладывают на сковородку с разогретым растительным маслом и подсаливают.

Самый крупный кабачок в мире вырастили фермеры из американского штата Огайо. Его вес — 981 килограмм.

Когда с одной стороны кабачки зарумянятся, их нужно перевернуть и поджарить с другой. Готовятся кружочки в среднем минут пять с каждой стороны, главное, чтобы огонь был не большим, а средним, тогда ничего не пригорит.

После того, как овощ прожарился, нужно выложить его на блюдо с бумажной салфеткой, чтобы в нее впитались излишки масла.

Сверху на румяные кабачковые ломтики надо выложить немного майонеза, смешанного с рубленным или давленым чесноком. Добавлять его нужно по вкусу: кто-то любит покрепче, а некоторым не очень нравиться запах и послевкусие чеснока.

Кабачки с фаршем

Не нужно очищать кабачок от кожицы. Овощ достаточно вымыть, нарезать кружочками высотой не больше 5 сантиметров, удалить сердцевину с косточками.

В середину колечек положить любой фарш — куриный или мясной. Получившиеся заготовки присолить и поперчить, аккуратно выложить на смазанный маслом или застеленный пергаментом противень и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов.

Как похудеть на кабачках

Через 20 минут блюдо можно вынимать из духовки. За несколько минут до готовности его можно присыпать тертым сыром, но это необязательно. Фаршированные кабачки самодостаточное и сочное блюдо.

Рагу из кабачков

Это самый долгий из быстрых рецептов, но результат того стоит и по вкусу, и по объему. Классический рецепт потребует:

Два средних кабачка

Две больших морковки

Большая головка репчатого лука

Два помидора

Один болгарский перец

Соль и зелень

Кабачки нужно очистить от кожицы и удалить серединку. Остальные овощи тоже очистить от кожуры, а перец — от семечек. Затем все порубить кубиками. В глубокую сковородку с горячим маслом выложить сначала лук и поджарить до прозрачности, затем морковь, а через две минуты помидор и перец.

Прежде чем закладывать картофель, нужно подождать, когда из поджарки выпариться жидкость, иначе в готовом блюде будет присутствовать томатная кислинка.

Как только поджарка доходит до готовности, в сковородку выгружают картофельные кубики, заливают водой — примерно полстакана и присаливают. Потом закрывают крышкой и тушат до полуготовности картофеля.

Затем нужно выгрузить в сковородку кабачок, перемешать, если потребуется, добавить воды и тушить до готовности еще 7-10 минут.

Горячее кабачковое рагу — хороший гарнир к любому основному блюду, а в холодном виде — неплохая закуска.