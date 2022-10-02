Если закрома уже полны кабачковыми заготовками на зиму, а времени на изысканные блюда нет, в голову невольно приходят мысли о ликвидации излишка овощей. Но выбрасывать их точно не нужно. Кабачки можно приготовить очень быстро и вкусно.
Кабачок — дешевый и доступный продукт. Он сочетается и с другими овощами, и с мясом, и с творогом, а еще его можно приготовить очень быстро. Самое долгое в таких блюдах — очистить овощ и избавить его от косточек, хотя некоторые рецепты позволяют не делать даже этого.
Кабачки с чесноком
Одно из самых быстрых блюд, особенно, если в доме завалялся молодой кабачок небольшого размера. Его нужно вымыть и порезать тонкими (3 сантиметра) кружочками. Если кабачок сорвали с грядки уже в преклонном возрасте, то его лучше очистить от кожуры и удалить сердцевину с семечками.
Получившиеся кружочки или кольца присыпают солью и оставляют на полчаса, чтобы соль вытянула горечь. Затем кусочки кабачка обваливают в муке с двух сторон, выкладывают на сковородку с разогретым растительным маслом и подсаливают.
Когда с одной стороны кабачки зарумянятся, их нужно перевернуть и поджарить с другой. Готовятся кружочки в среднем минут пять с каждой стороны, главное, чтобы огонь был не большим, а средним, тогда ничего не пригорит.
После того, как овощ прожарился, нужно выложить его на блюдо с бумажной салфеткой, чтобы в нее впитались излишки масла.
Сверху на румяные кабачковые ломтики надо выложить немного майонеза, смешанного с рубленным или давленым чесноком. Добавлять его нужно по вкусу: кто-то любит покрепче, а некоторым не очень нравиться запах и послевкусие чеснока.
Кабачки с фаршем
Не нужно очищать кабачок от кожицы. Овощ достаточно вымыть, нарезать кружочками высотой не больше 5 сантиметров, удалить сердцевину с косточками.
В середину колечек положить любой фарш — куриный или мясной. Получившиеся заготовки присолить и поперчить, аккуратно выложить на смазанный маслом или застеленный пергаментом противень и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов.
Через 20 минут блюдо можно вынимать из духовки. За несколько минут до готовности его можно присыпать тертым сыром, но это необязательно. Фаршированные кабачки самодостаточное и сочное блюдо.
Рагу из кабачков
Это самый долгий из быстрых рецептов, но результат того стоит и по вкусу, и по объему. Классический рецепт потребует:
- Два средних кабачка
- Две больших морковки
- Большая головка репчатого лука
- Два помидора
- Один болгарский перец
- Соль и зелень
Кабачки нужно очистить от кожицы и удалить серединку. Остальные овощи тоже очистить от кожуры, а перец — от семечек. Затем все порубить кубиками. В глубокую сковородку с горячим маслом выложить сначала лук и поджарить до прозрачности, затем морковь, а через две минуты помидор и перец.
Прежде чем закладывать картофель, нужно подождать, когда из поджарки выпариться жидкость, иначе в готовом блюде будет присутствовать томатная кислинка.
Как только поджарка доходит до готовности, в сковородку выгружают картофельные кубики, заливают водой — примерно полстакана и присаливают. Потом закрывают крышкой и тушат до полуготовности картофеля.
Затем нужно выгрузить в сковородку кабачок, перемешать, если потребуется, добавить воды и тушить до готовности еще 7-10 минут.
Горячее кабачковое рагу — хороший гарнир к любому основному блюду, а в холодном виде — неплохая закуска.
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