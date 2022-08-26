Пять кило за неделю: как похудеть на кабачках

Кабачки — прекрасный продукт для осенней диеты, позволяющий быстро сбросить вес и улучшить состояние кожи. Как правильно есть этот овощ и с чем комбинировать?
Сколько можно скинуть на кабачковой диете
Кабачки на 90% состоят из воды, поэтому объем съеденной пищи кажется большим, но на самом деле еды в нем мало. Овощ содержит всего 16–24 килокалории на 100 граммов.
Кабачок выводит жидкость из организма, и это тоже способствует снижению веса, а еще уменьшению отеков и целлюлита. Особенно рекомендуется эта диета аллергикам — на кабачки аллергии практически не бывает.
А еще, несмотря на низкую калорийность, в этих овощах много клетчатки, помогающей хорошенько почистить кишечник.
Таким образом, монодиета на кабачках позволит скинуть от двух до пяти килограммов за неделю.За счет высокого содержания витамина А употребление кабачков значительно улучшает состояние кожи.
Но стоит помнить, что в первые два-три дня диеты организм теряет воду, а только потом — жир. Поэтому придерживаться низкокалорийного питания нужно как минимум пять-шесть дней.
Как готовить кабачок во время диеты
Конечно, кабачок невкусно есть сырым и одиноким. Но у этого овоща есть потрясающее свойство — его вкус мимикрирует под те продукты, с которыми его готовят. Поэтому меню можно сделать разнообразным.
Например, кабачковый смузи может заменить как завтрак, так и обед. Для этого небольшой очищенный кабачок и две-три средних морковки нужно порезать кубиками, положить в блендер, добавить немного воды и взбить.
Если не удается насытиться овощными супами, к еде можно добавлять нежирные сорта мяса и рыбы. Но не больше 100-150 граммов за один прием пищи.
Кабачки можно запекать с яблоками или морковкой, добавлять брокколи или цветную капусту, в общем, класть тот овощ или фрукт, который нравится больше всего.
С чем нельзя комбинировать кабачки
Сидя на кабачковой диете, лучше отказаться от винограда, бананов и сладких персиков. Это чрезмерно сладкие продукты, а сахар, даже во фруктах, не способствует быстрому похудению.
При запекании нельзя добавлять масло, иначе не сохранятся диетические свойства кабачка.
На время диеты лучше убрать из рациона картошку, кукурузу и свеклу. Картошка — крахмалистый, калорийный овощ. Если его
положить в блюдо, оно несомненно станет вкуснее, но желаемого эффекта добиться
не получиться.
Свекла и кукуруза сами по себе неплохо чистят кишечник, а в сочетании с кабачком может получиться эффект слабительного. Вес, конечно, уйдет, но и полезные вещества в организме не задержатся.
Сколько можно сидеть на кабачковой диете
Пока не надоест, и это одно из преимуществ диеты на кабачках. Состав продукта настолько сбалансирован, что никакого вреда от такого рациона не будет. Осенью кабачки стоят недорого, а храниться могут долго.
После окончания диеты тоже не стоит отказываться от овоща, его можно почаще добавлять в гарниры, он помогает переваривать жирную пищу.
Как выходить из кабачковой диеты
Выходить из кабачковой диеты нужно постепенно, ежедневно добавляя к рациону по одному-два новых продукта. Если сразу набрасываться на тортики и копчености, то потерянные килограммы вернутся быстро и осядут надолго. В идеале от простых углеводов лучше отказаться навсегда.