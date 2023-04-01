Что сделать из старых джинсов: 10 интересных идей

Если любимые джинсы порвались или вышли из моды, можно подарить им новую жизнь, превратив в стильный, оригинальный аксессуар или полезную деталь интерьера.

Джинсы в основном шьют из денима — материала, изготовленного из натуральных волокон хлопка, льна, с использованием особого «саржевого» переплетения нитей. Эта ткань достаточно плотная и простая в обработке. Поэтому превратить старые джинсы своими руками в другую вещь не составит особого труда.

Джинсовые элементы декора

Старые джинсы прекрасно впишутся в интерьер, если их превратить в элементы декора. Например, игрушки, аксессуары для сервировки стола, декоративные подушки.

Если пофантазировать еще, джинсы могут оказаться и очень практически во всем. Из старых джинсовых брюк можно сшить фартук или прихватки на кухню, кошелек для денег или мешочек для украшений.

Сумка

Сумка из старых джинсов, пожалуй, самый простой вариант. С такой задачей в плане кройки и шитья справится и новичок.

Фото: © @idei_rukodeliia

Для создания джинсовой сумки достаточно распороть швы джинсов с внутренней стороны изделия. Затем ровной линией обрезать штанины, оставив часть джинсовых брюк в области бедер.

Фото: © @idei_rukodeliia

Остается только прошить низ сумки — будет готова основа. Ручки изделия можно исполнить в разных вариантах. Например, одну длинную или две средние. Ручки можно сделать из оставшейся джинсовой ткани, обработав края. По желанию, сумку можно украсить аксессуарами, например, ремнем.

Шопер

Шопер в переводе с английского — сумка для покупок. Такая сумка должна быть вместительной и удобной.

Значит для шопера из джинсов лучше всего взять мужские брюки или брюки размера оверсайз. Узкие джинсы подойдут для шопера, который будет выполнен в стиле лоскутного шитья.

Фото: © @loskutok_i_nitochka

Самый простой вариант – распороть джинсы так, чтобы получилось два равномерных джинсовых полотна. Дальше останется только сшить их и прикрепить удобные, желательно широкие и укрепленные ручки.

Рюкзак

Рюкзак из джинсов можно сделать объемным или плоским, большим или маленьким. Для его изготовления лучше выбрать грубые джинсы, либо использовать подкладку из плотной ткани.

Фото: © @merkuscheva01

Джинсовый рюкзак будет состоять из трех основных элементов — основа (мешок), лямки и фурнитура (молния или другой вид застежки).

Фото: © @olgamardoyan0405

Можно декорировать рюкзак карманами, кнопками, значками или нашивками. А лямки можно уплотнить поролоном в плечевой зоне.

Коврик

Есть два кардинально разных способа сделать коврик из джинсов своими руками. Первый — лоскутный, второй — вязаный.

Фото: © @yuliaa_toys

В первом случае джинсы нужно порезать на кусочки и сшить между собой. Но для такого коврика обязательно плотная основа.

Фото: © @vtemuby

Во втором случае джинсы придется превратить в нить для вязания. Для этого штанины джинсов можно нарезать по спирали тонкой полосой, чтобы нить не приходись сшивать.

Юбка

Из джинсов можно сделать юбку мини или миди прямого покроя. Также можно сделать юбку-тату.

Однако превращение джинсов в юбку только на первый взгляд кажется простым. Отрезать брючную часть в данном случае будет мало. В прямых вариантах нужно распороть внутреннюю часть брюк, отрезать лишние изгибы и сшить детали обратно, выбрав нужную длину.

В «татушке» попроще. Надо срезать верхнюю часть джинсов. Основную длину будет составлять полотно со складками, которое можно собрать из распоротых штанин. Затем просто сшить два этих элемента и модная джинсовая юбка готова.

Покрывало

Для изготовления покрывала потребуется несколько джинсов. Для выполнения подойдет способ лоскутного шитья.

Фото: © @yuliaa_toys

Лучше делать покрывало двусторонним. Для этого нужно сшить из джинсовых лоскутов два полотна и соединить их друг с другом изнаночными сторонами. Так скроются швы и будет два варианта узора на покрывале.

Лоскуты могут быть большими или маленькими, одинаковой или разной формы — дизайн в любом случае получится привлекательным.