Счет дня: что случилось в хоккее 18 сентября

Тренд дня – забиваешь пять, получаешь одну. В четверг все матчи завершились с одинаковым счетом. Ниже подробные итоги игрового дня Континентальной хоккейной лиги в регулярном сезоне 2025/26.

«Металлург» 5 : 1 «Барыс»

«Барыс» на старте сезона давит мощным характером, но крупно уступил «Металлургу» в гостях. «Лисы» переиграли «Барсов» по всем основным показателям – броски, броски в створ, вбрасывания. Особо отличился нападающий «Металлурга» Люк Джонсон, оформив «хет-трик Горди Хоу» – забитая шайба, результативная передача, участие в драке.

Девятая подряд победа Магнитогорска над казахами дома. В последних трех матчах «Металлург» побеждает, забивая не меньше пяти шайб. Позволит ли в воскресенье «ЦСКА» продлить эту серию? «Барыс» через день ждет дома «Северсталь».

«Лада» 1 : 5 «Торпедо»

Автозаводское дерби завершилось вторым разгромом дня. «Лада» не может обыграть «Торпедо» дома с 5 октября 2009 года – почти 16 лет!

1:6 от «СКА», 1:6 от «Локомотива» и пять от «Торпедо» сегодня – не удивительно, что в штабе тольяттинцев начались репрессии. В день матча уволен тренер защитников Павел Зубов, до этого попрощались с нападающим Хохлачевым и защитником Рыковым. Ходят слухи, что после поражения от нижегородцев руководство отправит в отставку главного тренера Бориса Миронова...

Ну а «Торпедо» празднует очередную победу и День рождения голкипера Ивана Кульбакова (сегодня в воротах – Денис Костин). Команда Алексея Исакова идет шесть матчей без поражений – такого старта в истории клуба еще не было.

«ЦСКА» 1 : 5 «Локомотив»

Игорь Никитин в прошлом сезоне сделал «Локомотив» чемпионом, а теперь тренирует «ЦСКА», с которым он тоже поднимал Кубок Гагарина в 2019 году. Главный тренер «Локомотива» этого сезона Боб Хартли брал Кубок Гагарина с «Авангардом» в 2021 году, а до этого – Кубок Стенли с «Колорадо Эвеланш» в 2001-м.

Особенный накал первой в сезоне битвы чемпионов из Западной конференции и противостояния чемпионских тренеров, возможно, настраивал болельщиков на упорную борьбу, ничью в основное время, овертайм и буллиты. А в итоге игра превратилась в избиение «Красноармейцев» бригадой из Ярославля. По очкам: Никитин – 0 (3-е место, 7 очков), Хартли – 2 (2-е, 9 очков).

Ответная игра почти через месяц, 15 октября.

Матчи 19 сентября (мск):

«Амур» – «Сибирь», 12:15

«Автомобилист» – «Спартак», 16:00

«Трактор» – «Нефтехимик», 16:00

«Ак Барс» – «Салават Юлаев», 19:00

«СКА» – «Динамо Мн», 19:30