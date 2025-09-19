НАВЕРХ

Счет дня: что случилось в хоккее 18 сентября

Источник:
Sibnet.ru
97 0
Хоккей, шайба, клюшка, ворота
Фото: © flickr.com/aimee.craze
Тренд дня – забиваешь пять, получаешь одну. В четверг все матчи завершились с одинаковым счетом. Ниже подробные итоги игрового дня Континентальной хоккейной лиги в регулярном сезоне 2025/26.

«Металлург» 5 : 1 «Барыс»

«Барыс» на старте сезона давит мощным характером, но крупно уступил «Металлургу» в гостях. «Лисы» переиграли «Барсов» по всем основным показателям – броски, броски в створ, вбрасывания. Особо отличился нападающий «Металлурга» Люк Джонсон, оформив «хет-трик Горди Хоу» – забитая шайба, результативная передача, участие в драке.

Девятая подряд победа Магнитогорска над казахами дома. В последних трех матчах «Металлург» побеждает, забивая не меньше пяти шайб. Позволит ли в воскресенье «ЦСКА» продлить эту серию? «Барыс» через день ждет дома «Северсталь».

«Лада» 1 : 5 «Торпедо»

Автозаводское дерби завершилось вторым разгромом дня. «Лада» не может обыграть «Торпедо» дома с 5 октября 2009 года – почти 16 лет!

1:6 от «СКА», 1:6 от «Локомотива» и пять от «Торпедо» сегодня – не удивительно, что в штабе тольяттинцев начались репрессии. В день матча уволен тренер защитников Павел Зубов, до этого попрощались с нападающим Хохлачевым и защитником Рыковым. Ходят слухи, что после поражения от нижегородцев руководство отправит в отставку главного тренера Бориса Миронова...

Ну а «Торпедо» празднует очередную победу и День рождения голкипера Ивана Кульбакова (сегодня в воротах – Денис Костин). Команда Алексея Исакова идет шесть матчей без поражений – такого старта в истории клуба еще не было.

«ЦСКА» 1 : 5 «Локомотив»

Игорь Никитин в прошлом сезоне сделал «Локомотив» чемпионом, а теперь тренирует «ЦСКА», с которым он тоже поднимал Кубок Гагарина в 2019 году. Главный тренер «Локомотива» этого сезона Боб Хартли брал Кубок Гагарина с «Авангардом» в 2021 году, а до этого – Кубок Стенли с «Колорадо Эвеланш» в 2001-м.

Особенный накал первой в сезоне битвы чемпионов из Западной конференции и противостояния чемпионских тренеров, возможно, настраивал болельщиков на упорную борьбу, ничью в основное время, овертайм и буллиты. А в итоге игра превратилась в избиение «Красноармейцев» бригадой из Ярославля. По очкам: Никитин – 0 (3-е место, 7 очков), Хартли – 2 (2-е, 9 очков).

Ответная игра почти через месяц, 15 октября.

Матчи 19 сентября (мск):

«Амур» – «Сибирь», 12:15
«Автомобилист» – «Спартак», 16:00
«Трактор» – «Нефтехимик», 16:00
«Ак Барс» – «Салават Юлаев», 19:00
«СКА» – «Динамо Мн», 19:30

Еще по теме
Хоккей 17 сентября: что изменилось в чемпионате КХЛ
«Авангард» победил благодаря единственному удалению соперника
Буллитный триллер решил исход матча «Сибири» и «Амура»
Новосибирск примет Кубок Первого канала по хоккею
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин оценил предложение вернуть Волгограду название Сталинград
Силуанов назвал главных союзников России
Начальник Генштаба рассказал о наступлении российских войск
Названы способные нанести ядерный удар страны
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
16
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
14
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
14
Трамп сделал внушение Зеленскому
14
Стало известно об уходе из Кремля соратника Путина Козака
13
Более 20% россиян не справляются с выплатой кредитов