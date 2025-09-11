YouTube добавил функцию ИИ-дубляжа видео на разных языках

YouTube запустил функцию дубляжа видео на разных языках, в ближайшие недели она станет доступна всем авторам видеоконтента, сообщается в официальном блоге видеохостинга.

Инструмент автоматического дубляжа на базе ИИ использует модель Gemini от Google для передачи интонации и эмоций автора. Пилотный проект по тестированию функции дубляжа на разных языках был запущен YouTube в 2023 году.

Согласно данным YouTube, у принявших в тестировании авторов, загружавших аудиодорожки на нескольких языках, в среднем более 25 % времени просмотра приходилось на видео на неосновном языке.

В частности, на канале популярного шеф-повара Джейми Оливера, который поучаствовал в тестировании функции, использование многоязычных аудиодорожек позволило за короткий срок увеличить количество просмотров в три раза.

YouTube также тестирует использование многоязычных миниатюр с участием ограниченной группы авторов контента. Они имеют возможность настраивать миниатюры для отображения текста на других языках, ориентируясь на свою международную аудиторию.