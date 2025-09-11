Отложить отопительный сезон ради экономии бюджета предложили в Якутии

Власти Чурапчинского района в Якутии предложили главам сельских поселений перенести начало отопительного сезона на 1 октября «в целях экономии бюджетных средств».



Речь идет об объектах «поселенческого уровня» — зданиях администраций, домов народного творчества, спортзалах и других. Документ с подписью замглавы районной администрации Рустама Данилова опубликовал в телеграме «ВО!-канал».

«Смотрите, как изящно и креативно к решению вопроса с нехваткой средств и неготовностью к началу отопительного сезона подошли в Чурапче. Нет денег? А давайте просто на месяц позже будем подключаться!», — говорится в публикации.

Согласно прогнозу Gismeteo, в Чурапче с середины сентября среднесуточная температура будет ниже 8 градусов тепла. В начале октября днем прогнозируется плюс 4 градуса, ночью — минус 1 градус.