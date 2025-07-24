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Эксперт рассказала способы экономии на коммунальных платежах

Источник:
Skillbox Media
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Умный дом
Фото: © Sibnet.ru

Делая ремонт в квартире сразу задумайтесь об экономии коммунальных платежей, а ненужные услуги отключите, советует сооснователь сервиса «Финансовое здоровье» Анна Деньгина.

«Если вы делаете ремонт, то нужно сразу продумать всё с точки зрения экономии. Утеплите квартиру, чтобы меньше платить за отопление. Установите технику класса A — это самый экономичный класс энергоэффективности», — цитирует ее  Skillbox Media. 

Экономить нужно любые ресурсы. Чтобы уменьшить расходы на воду, рационально используйте стиральную и посудомоечную машину, следите за исправностью сантехники. При чистке зубов и ручном мытье посуды включать воду, когда она действительно нужна, не позволяя ей течь постоянно.

Расходы на электричество снизят энергосберегающие лампы, которые экономнее обычных в 5-10 раз. Выходя из комнаты, гасите свет, отключайте на ночь приборы, неиспользуемые зарядки, полностью загружайте стиральную и посудомоечную машины. Не ставьте холодильник рядом с отопительной батареей. 

Улучшение теплоизоляции поможет сэкономить на отоплении. Регулируемые батареи помогают поддерживать комфортную температуру, а не проветривать комнату через форточку. В неиспользуемых помещениях можно часть батарей отключить.

Если вы не используете коллективную телеантенну — не забудьте ее отключить, также как радиоточку. Многие жители уже отказались и от стационарных телефонов.

Цифровые услуги стоят немало, выбирайте экономные тарифы. Возможно, стоит отключить несколько подписок на стриминговые сервисы и оставить одну. Также можно выбрать только один сервис с музыкой и перейти к тем операторам связи и интернета, которые предлагают либо более выгодные условия, либо лучший сервис за те же деньги.

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