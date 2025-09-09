НАВЕРХ
Половина российской молодежи готова заговорить по-китайски

Источник:
Sibnet.ru
145 0

Почти половина жителей России в возрасте от 14 до 35 лет готовы изучать китайский язык, если у них будет возможность такого выбора, утверждает ВЦИОМ по итогам опроса более 2 тысяч человек.

Около 19% респондентов считают привлекательным японский язык, порядка 10% выбрали бы корейский. В целом почти 80% опрошенных при возможности стали бы изучать язык страны дальневосточной Азии, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования.

При этом культура Японии вызывает интерес 36% респондентов, Китая — 23%, Южной Кореи — 10%. Каждый пятый опрошенный заявил, что ему интересны культуры всех перечисленных стран, 7% сообщили о полном равнодушии к этому вопросу.

Большинство опрошенных увлекаются кухней Японии и Китая. Также молодежь привлекают японские автопром и мультипликация, южнокорейские гаджеты, а Китай интересен гаджетами, историей и традициями.

Согласно опросу сервиса SuperJob за 2024 год, в России китайский язык занимал второе место по популярности после английского. Английский хотели бы выучить 38% россиян, а китайский назвали 14% опрошенных, сообщала «Парламентская газета».

