Россияне смогут подтвердить возраст в магазинах по биометрии

Россияне смогут подтверждать возраст на кассах самообслуживания в супермаркетах по биометрии, сообщил гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. В тестовом режиме такая услуга появится осенью в некоторых московских магазинах.

«У нас на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация подтверждения [возраста по биометрии] на кассах самообслуживания», — цитирует ТАСС слова Поволоцкого, сказанные на Восточном экономическом форуме.

Подтверждение возраста по биометрии на кассах самообслуживания будет использоваться для покупки любых товаров с возрастными ограничениями и позволит освободить сотрудников супермаркетов от необходимости подходить к покупателю для проверки возраста.

Услугу протестируют в магазинах одной из крупных торговых сетей. Ожидается, что она поможет уменьшить время обслуживания покупателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сделки с недвижимостью станут биометрическими

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе по можно на сайте госуслуг. Для подтверждения возраста в магазине достаточно «упрощенной биометрии». Ее можно зарегистрировать, сделав селфи в приложении «Госуслуги биометрия».