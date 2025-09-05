НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Россияне смогут подтвердить возраст в магазинах по биометрии

Источник:
Sibnet.ru
262 0

Россияне смогут подтверждать возраст на кассах самообслуживания в супермаркетах по биометрии, сообщил гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. В тестовом режиме такая услуга появится осенью в некоторых московских магазинах.

«У нас на эту осень запланированы первый опытный запуск и эксплуатация подтверждения [возраста по биометрии] на кассах самообслуживания», — цитирует ТАСС слова Поволоцкого, сказанные на Восточном экономическом форуме.

Подтверждение возраста по биометрии на кассах самообслуживания будет использоваться для покупки любых товаров с возрастными ограничениями и позволит освободить сотрудников супермаркетов от необходимости подходить к покупателю для проверки возраста.

Услугу протестируют в магазинах одной из крупных торговых сетей. Ожидается, что она поможет уменьшить время обслуживания покупателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСделки с недвижимостью станут биометрическими

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе по можно на сайте госуслуг. Для подтверждения возраста в магазине достаточно «упрощенной биометрии». Ее можно зарегистрировать, сделав селфи в приложении «Госуслуги биометрия».

Еще по теме
Новое оптоволокно увеличит скорость интернета в 1000 раз
Google и Wikipedia оштрафовали за нарушение законов РФ
Сбер вернул владельцам iPhone бесконтактную оплату
Китай построит первый в мире подводный дата-центр для ИИ
смотреть все
Хайтек #IT-бизнес #Торговля
Как сделать
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
20.08.25, 23:04
10836
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
28748
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
118143
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
126579
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
132854
0
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
116736
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
149560
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
140483
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2261732
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
166424
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным: что это значит
Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной Рады Парубия задержан
Путин объяснил кризис на Украине спровоцированным Западом переворотом
Президент Финляндии заявил о победе в войне с СССР
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

Япония тоже не упоминает США когда отмечает бомбежки Хиросимы и Нагасакинадо быть скромнее, Трамп...

Shader23

США с ЕС можно, а у других это заговор? Или это не то это другое?

physx

Двойные стандарты, чего еще можно ожидать от лицемерных тв***й!

physx

Его лицо ярко демонстрирует уровень интеллекта