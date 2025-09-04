НАВЕРХ
Сделки с недвижимостью станут биометрическими

Источник:
Sibnet.ru
Сделки с недвижимостью в России с 1 июля 2026 года можно будет проводить удаленно с использованием биометрических данных, сообщил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

Новые правила позволят подтверждать личность для совершения сделки без обязательного визита к нотариусу или в МФЦ. Это коснется как купли-продажи, так и оформления ипотеки или аренды, уточнил парламентарий в интервью РИА Новости.

Новый закон предусматривает возможность подачи заявления и документов для государственной регистрации прав в виде электронных образцов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Ключевым условием для такой процедуры станет обязательная идентификация личности собственника через Единую биометрическую систему. Якубовский отметил, что нововведение ускорит процедуру регистрации прав.

При этом новый способ подтверждения личности будет исключительно добровольным, граждан не будут обязывать проходить биометрическую идентификацию против их воли, так как старый формат оформления сделок также сохранят. 

