Новак Джокович заявил о намерении выучить русский язык

Новак Джокович
Фото: Peter Menzel / CC BY-SA 2.0

24-кратный победитель турниров Большого шлема, сербский теннисист Новак Джокович признался, что намерен выучить русский и греческий языки.

Речь об этом зашла на пресс-конференции 38-летнего спортсмена на Открытом чемпионате США. Один из журналистов спросил Джоковича о том, сколько языков он знает, добавив, что недавно общался с российской теннисисткой Анной Блинковой, которая говорит на семи языках.

В ответ на это Джокович похвалил Блинкову и рассказал о собственных планах в области изучения иностранных языков.

«В сербском есть поговорка: "Чем больше языков ты знаешь, тем больше ты чего-то стоишь". Я думаю, что смысл этого в том, что если ты пытаешься говорить на большем количестве языков, то люди уважают тебя больше, потому что ты прилагаешь все усилия, чтобы говорить на их языке. Выучить все языки сложно, однако я хочу выучить еще несколько. У меня есть намерение выучить греческий, русский», — цитирует Джоковича портал «Чемпионат.ком».

Джокович, помимо родного сербского, достаточно бегло говорит на английском, немецком, итальянском, словацком, французском и испанском языках. Владение последим он хотел бы подтянуть, рассказал теннисист на той же пресс-конференции.

Даниил Медведев вылетел в первом круге US Open-2025

В первом круге US Open-2025 Джокович победил американца Лернера Тиена и 27 августа сыграет с еще одним представителем США Закари Свайда за право выхода в 1/16 турнира. Из россиян во второй круг мужской сетки прошли Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Спорт #Летние виды
Обсуждение (1)
