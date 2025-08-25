НАВЕРХ

Даниил Медведев вылетел в первом круге US Open-2025

Триумфатор US Open 2021 года Даниил Медведев уступил Бенжамену Бонзи в первом круге стартовавшего в воскресенье Открытого чемпионата США по теннису и покинул турнир.

Матч 13 ракетки мира (Медведев) против француза, занимающего 51 место в рейтинге ATP,  начался для россиянина не лучшим образом: Даниил отдал два сета и позволил оппоненту добраться до матч-поинта в третьем, однако все же смог довести дело до тай-брейка и забрать партию.

Четвертый сет Медведев выиграл со счетом 6:0, однако в финальной партии Бонзи сумел выровнять игру. Соперники дошли до счета 4:5, россиянин вышел на подачу и уступил в решающем гейме. Счет по сетам 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.

Ранее в этом году именно Бонзи Медведев уступил в первом круге Уимблдонского турнира.

За выход в следующий круг мужской сетки US Open во вторник поборются еще трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

