«Роскосмос» показал мышей в невесомости

«Роскосмос» опубликовал видео с борта биологического спутника «Бион-М» № 2, на которых запечатлены мыши в условиях невесомости.

На кадрах видно, как мыши перемещаются в невесомости со дна на потолок, руля хвостами.

«Бион-М» № 2 отправился в космос 20 августа. Он проведет на орбите 30 суток и 19 сентября должен приземлиться в степи Оренбургской области.

На борту спутника находятся 75 мышей, около 1,5 тысячи мух-дрозофил, клеточные образцы, растения и семена зерновых, бобовых и технических культур. Также в полет отправлены грибы, лишайники и материалы, выведенные из семян, которые находились в космосе на других исследовательских спутниках.

«Бион-М» №2 находится на солнечносинхронной орбите на высоте около 380 километров, где уровень радиации на треть выше, чем на орбите МКС. Полученные данные станут основой для разработки методов защиты и обеспечения безопасности пилотируемых космических экспедиций, включая полеты за пределы низкой околоземной орбиты.