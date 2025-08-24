НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

«Роскосмос» показал мышей в невесомости

Источник:
Sibnet.ru
153 0

«Роскосмос» опубликовал видео с борта биологического спутника «Бион-М» № 2, на которых запечатлены мыши в условиях невесомости.

На кадрах видно, как мыши перемещаются в невесомости со дна на потолок, руля хвостами.

«Бион-М» № 2 отправился в космос 20 августа. Он проведет на орбите 30 суток и 19 сентября должен приземлиться в степи Оренбургской области.

На борту спутника находятся 75 мышей, около 1,5 тысячи мух-дрозофил, клеточные образцы, растения и семена зерновых, бобовых и технических культур. Также в полет отправлены грибы, лишайники и материалы, выведенные из семян, которые находились в космосе на других исследовательских спутниках.

«Бион-М» №2 находится на солнечносинхронной орбите на высоте около 380 километров, где уровень радиации на треть выше, чем на орбите МКС. Полученные данные станут основой для разработки методов защиты и обеспечения безопасности пилотируемых космических экспедиций, включая полеты за пределы низкой околоземной орбиты.

Еще по теме
Долгую вспышку зафиксировали на Солнце
США незаметно запустили секретный космолет
Сроки российских миссий на Луну и Венеру снова перенесли
Управление по космосу создано в Российской академии наук
смотреть все
Наука #Космос #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Древняя Церера оказалась пригодна для жизни
Трамп заявил о попадании в рай, когда завершит конфликт на Украине
Российские хакеры раскрыли потери украинской армии
Найдены 35 участников махинаций с ранениями и наградами в 83-й ДШБ
Обсуждение (0)
О самом главном
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Как кошки выбирают место для сна
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

mosquito__2010

на украинских остолопов сейчас можно и кеннеди повесить. очередное западное динамо на вроде боинга mh...

volodey19760802

Ну, Дональд Фредович ещё и не то написать может ...

ager

почему его бывший начальник не под следствием

Alex B 69

Главное что б этот мах можно было бы снести под корень после покупки.. 😀