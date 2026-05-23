Солнце отправило загадочный радиосигнал

The Astrophysical Journal Letters
Вспышка на солнце
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Ученые зарегистрировали беспрецедентный по продолжительности радиовсплеск от Солнца, который продолжался 19 дней подряд и стал самым длительным подобным событием в истории наблюдений.

Обычно такие сигналы длятся всего несколько часов, однако в этом случае излучение сохранялось аномально долго, при этом сигнал постепенно изменялся по интенсивности и структуре, следует из статьи астрономов, опубликованной The Astrophysical Journal Letters.

Первым это событие в августе 2025 года зафиксировал европейский зонд Solar Orbiter, наблюдающий за атмосферой Солнца. После этого радиосигнал регистрировали зонд Parker Solar Probe, спутник Wind и аппарат STEREO-A.

Загадочный радиосигнал исследователи отнесли к так называемому IV типу. Обычно это излучение, вызванное электронами, захваченными большими магнитными петлями в солнечной короне. Его источником посчитали плазменную петлю на поверхности звезды.

Структура захватила в своеобразную ловушку заряженные частицы и удерживая плазму внутри. При этом ее подпитывали выбросы корональной массы. Это привело к возникновению устойчивой зоны излучения, способной аномально долго поддерживать радиосигнал.

