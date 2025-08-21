НАВЕРХ
Портативки Xbox Ally поступят в продажу в октябре

Источник:
Sibnet.ru
175 1
Фото: © xbox.com

Корпорация Microsoft назвала дату начала продаж портативных консолей ROG Xbox Ally, разработанных совместно с ASUS. Информация опубликована на официальном сайте Xbox.

На выбор геймеров будут доступны две модели: базовая ROG Xbox Ally и более мощная и ROG Xbox Ally X, отличающиеся емкостью хранилища (512 ГБ и 1 ТБ), объемом оперативной памяти (16 и 24 ГБ) и процессором. Обычная версия работает на AMD Ryzen Z2 A, а X – на AMD Ryzen AI Z2 Extreme, который, по словам производителя, обеспечивает лучший уровень производительности и визуальных настроек.

Обе портативки оснащаются 7-дюймовым экраном с IPS-матрицей с разрешением FullHD и частотой 120 Гц. Устройства работают на Windows 11 с интерфейсом Xbox и позволяют запускать игры непосредственно с жесткого диска, из облака Xbox Cloud Gaming или с домашней консоли через Remote Play. При этом покупать игры владельцы Xbox Ally смогут не только в магазине Microsoft, но и на популярных площадках для ПК-гейминга, заявляют разработчики.

«Эти устройства открывают эру портативных игр, благодаря которой доступ к любимым играм с Xbox, Battle.net и других ведущих магазинов ПК становится проще, чем когда-либо, где бы вы ни находились», – говорится в официальном анонсе.

Портативки поступят в продажу 16 октября более чем в 30 странах. России в списке ожидаемо нет. Официальные цены на устройства Microsoft пока не назвала.



Хайтек #Техника #Гаджеты #Консоли
