Трусова вышла на лед через несколько дней после родов

Источник:
Sibnet.ru
Фигуристка Александра Трусова на льду
Фото: © кадр из видео

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) вышла на первую тренировку на льду менее чем через две недели после родов — она опубликовала видео с катка.

Трусова на льду сделала несколько дорожек и вращений. «Первая тренировка после родов была долгожданной и проверочной», — написала фигуристка в телеграм-канале.

Спортсменка и ее супруг, фигурист Макар Игнатов стали родителями 6 августа. Судя по публикациям, Трусова вышла на лед через 10 дней после рождения сына, что меньше двухнедельного срока, который рекомендовал ей врач.

Трусовой 21 год, она завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года. Выигрывала золото чемпионата России, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой ISU четверные лутц, тулуп и флип.

