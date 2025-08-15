Каст «Дома у дороги 2» пополнили Дэйв Батиста и Лейла Джордж

Дэйв Батиста и Лейла Джордж присоединились к актерскому составу продолжения «Дома у дороги» с Джейком Джилленхолом.

Батиста, известный по франшизе «Стражи Галактики», официально подписал контракт на участие в сиквеле от Amazon MGM, пишет издание Variety. Главную женскую роль в будущей картине, вероятно, исполнит Джордж («Все совпадения неслучайны», «Хроники хищных городов»).

Режиссером сиквела станет Илья Найшуллер («Никто», «Главы государств»). Variety пишет об этом, как о подтвержденном факте, хотя еще в конце июля сообщалось, что россиянин лишь ведет переговоры со студией.

Сценарий ко второй части напишет Уилл Бил («Полицейский из Беверли-Хиллз 4», «Плохие парни 4»). Дата премьеры «Дома у дороги 2» пока не называется.

По данным Amazon MGM, вышедший на стриминговом сервисе Prime Video «Дом у дороги» стал мировым хитом, набрав 80 миллионов просмотров за первые два месяца после релиза в марте 2024-го. Картина является ремейком одноименного фильма 1989 года с Патриком Суэйзи.