«Минотавр» Звягинцева получил Гран‑при Каннского кинофестиваля

Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля — вторую по значимости награду мероприятия.

Главная награда — «Золотая пальмовая ветвь» — досталась фильму «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Приз за лучший сценарий присудили Эммануэлю Марре за работу «Наше спасение».

Премьера картины Звягинцева прошла на Каннском кинофестивале 20 мая. Показ «Минотавра» завершился аплодисментами зрителей. Сюжет основан на картине Клода Шаброля «Неверная жена. Съемки проходили в Латвии.

Глава крупной компании узнает об измене жены и сталкивается с необходимостью предоставить в военкомат данные о сотрудниках своей компании для мобилизации. В фильме снялись Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Антон Литвинов, Борис Кудрин, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова.