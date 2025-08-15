Депутат ГД Драпеко не исключила запрет фильмов Алексея Балабанова

Фильмы Алексея Балабанова могут проверить на соответствие традиционным ценностям с последующим запретом, не исключила депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Елена Драпеко.

В беседе с изданием «Абзац» парламентарий напомнила, что летом Госдума одобрила законопроект о защите традиционных ценностей в кино, согласно которому Минкульт не будет выдавать прокатные удостоверения картинам, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующим их отрицание. Действие закона, вступающего в силу 1 марта 2026 года, будет распространяться не только на новые, но и на уже вышедшие и получившие разрешительные документы фильмы.

«Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», – цитирует «Абзац» депутата Драпеко.

Фильмы Алексея Балабанова были удостоены множества наград российских и европейских кинофестивалей, а сам режиссер был членом Европейской киноакадемии. В родном городе Балабанова – Екатеринбурге в его честь собираются назвать улицу и установить памятник.

Депутат Елена Драпеко в прошлом снималась в кино, удостоившись звания «Заслуженная артистка РСФСР». Среди наиболее известных ее киноработ роли в фильмах «А зори здесь тихие», «Вечный зов» и «Одиноким предоставляется общежитие».