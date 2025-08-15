НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Депутат ГД Драпеко не исключила запрет фильмов Алексея Балабанова

Источник:
«Абзац»
408 0
депутат ГД Елена Драпеко
Фото: © spravedlivo.ru

Фильмы Алексея Балабанова могут проверить на соответствие традиционным ценностям с последующим запретом, не исключила депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Елена Драпеко.

В беседе с изданием «Абзац» парламентарий напомнила, что летом Госдума одобрила законопроект о защите традиционных ценностей в кино, согласно которому Минкульт не будет выдавать прокатные удостоверения картинам, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующим их отрицание. Действие закона, вступающего в силу 1 марта 2026 года, будет распространяться не только на новые, но и на уже вышедшие и получившие разрешительные документы фильмы.

«Имеет смысл отсмотреть кино 80-х и 90-х на предмет соответствия традиционным ценностям. Фильмы Алексея Балабанова, может, и подвергнутся цензуре или запрету. В 90-е годы много наснимали разного. Показывать детям и молодежи подобные произведения нужно осторожно», – цитирует «Абзац» депутата Драпеко.

Фильмы Алексея Балабанова были удостоены множества наград российских и европейских кинофестивалей, а сам режиссер был членом Европейской киноакадемии. В родном городе Балабанова – Екатеринбурге в его честь собираются назвать улицу и установить памятник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФильм «Брат навсегда» выйдет в прокат осенью

Депутат Елена Драпеко в прошлом снималась в кино, удостоившись звания «Заслуженная артистка РСФСР». Среди наиболее известных ее киноработ роли в фильмах «А зори здесь тихие», «Вечный зов» и «Одиноким предоставляется общежитие».

Еще по теме
Каст «Дома у дороги 2» пополнили Дэйв Батиста и Лейла Джордж
«Документалка» о Канье Уэсте выйдет 19 сентября
Новый новогодний мюзикл от ТНТ станет сюрпризом для страны
Фильм-концерт «Depeche Mode: M» выйдет в октябре
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни
Эксперт спрогнозировал скорое подорожание продуктов
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
29
Российская армия отработает применение ядерного оружия
24
Украина и Европа потребовали от России прекращения огня
18
Медведев рассказал о боевиках из наркокартелей в рядах ВСУ
17
ВСУ стали жаловаться на атаки российских Су‑57