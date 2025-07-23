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Россиян защитят от дискредитации традиционных ценностей в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Депутаты Госдумы РФ одобрили изменения в законодательстве, направленные на защиту традиционных ценностей. Документ, расширяющий перечень поводов для отказа в выдаче фильмам прокатного удостоверения, был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно тексту законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы, министерство культуры РФ не будет выдавать прокатное удостоверение фильмам, дискредитирующим традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующим их отрицание. Кроме того, на этом основании могут быть отозваны ранее выданные прокатные удостоверения.

В свою очередь, Роскомнадзор сможет требовать от стриминговых кинотеатров и владельцев страниц в соцсетях с суточной аудиторией более полумиллиона человек удалить отрицающий ценности контент в течение суток.

«Если вы даете доступ к массовому контенту – будьте добры соблюдать законодательство и уважать нашу культурную основу. Никто не вправе зарабатывать на подрыве основ общественного сознания», — цитирует РИА Новости члена комитета ГД по информполитике Антона Немкина.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года, если будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ.

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Жизнь #Законы #Кинематограф
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