Дочь вице-премьера Мантурова сыграет Терешкову

Sibnet.ru
Sibnet.ru
222 1
Кадр со съемок фильма «Чайка»
Фото: © «Мосфильм»

Начались съемки масштабной исторической драмы «Чайка», где роль первой женщины-космонавта Валентины Терешковой сыграет дочь вице-премьера Дениса Мантурова Леонела Мантурова, сообщили «Роскосмос» и «Мосфильм».

«Для меня стать Терешковой в кино — большая честь и огромная ответственность, и я прикладываю все усилия, чтобы достойно воплотить ее образ», — призналась Мантурова, чью кандидатуру одобрила сама Терешкова.

Команда фильма получила полный доступ ко всем архивам с информацией о полете Терешковой, в том числе закрытым и ранее не публиковавшимся. Для съемок были тщательно воссозданы декорации космического корабля, Центра управления полетами и командного пункта, а также все интерьеры и места, в которых проходила подготовка к полету и случились события после возвращения Терешковой из космоса.

Режиссером картины стал Антон Мегердичев («Движение вверх», «Сердце пармы»). В фильме снялись Дмитрий Чеботарев, Сергей Городничий, Денис Власенко, Ангелина Стречина и другие.

Выход ленты в российских кинотеатрах намечен на 8 апреля 2027 года — в честь 90-летия Валентины Терешковой.

Мантурова — старший ребенок в семье вице-премьера. Окончила социологический факультет МГУ, актерского образования нет. В 2022 году снялась в фильме «1941. Крылья над Берлином», в 2025 сыграла главную роль в фильме «Злой город».

