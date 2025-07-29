Фильм «Брат навсегда» выйдет в прокат осенью

Режиссеры Григорий и Анна Сельяновы закончили съемки документального фильма «Брат навсегда» о культовой дилогии Алексея Балабанова, сообщила пресс-служба кинокомпании СТВ.

Материал для фильма снимали в Москве, Санкт-Петербурге, Чикаго и Нью-Йорке, а также на даче Алексея Балабанова, где был написан сценарий к первой части. В монтаж войдут архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания «Брата» и «Брата 2».

«Идея фильма появилась, когда мы пришли на выставку, посвященную творчеству Балабанова, в Петербурге, и нас поразило количество молодых людей 15-25 лет. Мы поняли, что интерес к "Брату" жив, молодежь до сих пор интересуется этой темой, но никто пока не рассказал эту историю на их языке», — цитирует пресс-служба СТВ Григория Сельянова.

В проекте приняли участие дети режиссера дилогии Федор и Петр Балабановы, продюсер Сергей Сельянов, режиссер Никита Михалков, певица Ирина Салтыкова, актриса Дарья Юргенс, сыгравшая Мэрилин/Дашу во втором фильме, а также музыкальный критик Олег Кармунин и эксперт по моде Павел Осовцов.

Премьера картины состоится на фестивале «Новый сезон», который пройдет с 15 по 20 сентября в Сочи, после чего фильм покажут в кинотеатрах.