Найшуллер может снять «Дом у дороги 2» вместо Гая Ричи

Российский режиссер Илья Найшуллер может заменить Гая Ричи на съемках второй части боевика «Дом у дороги».

Ричи покинул проект в начале июля по неизвестным причинам, и сейчас Найшуллер ведет переговоры с Amazon MGM Studios о том, чтобы занять режиссерское кресло, пишет Deadline.

Съемки «Дома у дороги 2» должны начаться этой осенью. Детали сюжета пока держатся в секрете. В главной роли, по-прежнему, Джейк Джилленхол.

Первый фильм вышел в 2024 году и собрал 80 миллионов зрителей по всему миру за первые восемь недель на стриминговом сервисе Prime Video. Лента является ремейком классического «Дома у дороги» 1989 года с Патриком Суэйзи.

Илья Найшуллер уже сотрудничал с Amazon MGM Studios. 2 июля на Prime Video состоялась премьера его комедийного боевика «Главы государств» с Идрисом Эльбой и Джоном Синой.