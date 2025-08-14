НАВЕРХ

«ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» в матче за Суперкубок УЕФА

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © psg.fr

Победитель Лиги чемпионов, французский клуб «Пари Сен-Жермен» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв триумфатора Лиги Европы – лондонский «Тоттенхэм». Матч прошел на стадионе «Фриули» в итальянском Удине.

Счет на 39-й минуте открыл защитник лондонцев Микки ван де Вен, подкарауливший отскок мяча после удара Жоау Палиньи — 0:1. В начале второго тайма «Тоттенхэм» удвоил преимущество — Кристиан Ромеро на 48-й минуте точной пробил головой после подачи со штрафного — 0:2.

Тренер парижан Луис Энрике произвел четыре замены за 17 минут, и на 85-й минуте матча это принесло свои плоды – корейский полузащитник Ли Кан Ин принял мяч на краю штрафной и прицельным ударом положил его в правый угол ворот — 1:2. Затем уже в добавленное время португальский нападающий Гонсалу Рамуш оказался первым на мяче после навеса и переиграл голкипера «Тоттенхэма» Гильермо Викарио — 2:2. Исход встречи решился в серии пенальти, в которой парижане оказались точнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСборная России по футболу сыграет с Перу и Чили в ноябре

Ворота «ПСЖ» в этом матче защищал приобретенный этим летом у «Лилля» Люка Шевалье. Россиянин Матвей Сафонов просидел в запасе. Экс-первый номер вратарской линии парижан Джанлуиджи Доннарума не попал в заявку на этом матч по решению тренера. По данным французского издания L'quipe, в ближайшее время итальянец перейдет в «Манчестер Сити».


Спорт #Футбол
