НАВЕРХ

Сборная России по футболу сыграет с Перу и Чили в ноябре

Источник:
Sibnet.ru
185 0
Фото: © rfs.ru

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч с Перу состоится 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, с Чили – 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. 18 числа там же на «Фиште» гости сыграют между собой.

Сборная Перу занимает 42-ую строчку в рейтинге ФИФА. Два последних отборочных матча на ЧМ-2026 с Колумбией и Эквадором перуанцы сыграли вничью – 0:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоналду сделал предложение Джорджине спустя девять лет

Национальная команда Чили находится на 57-ом месте в рейтинге ФИФА. В двух последних матчах с Боливией и Аргентиной чилийцы уступили со счетом 0:2 и 0:1, соответственно.

Сборная России занимает 35 место в рейтинге ФИФА. Этой осенью россияне также сыграют с Иорданией (4 сентября), Катаром (7 сентября), Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

Еще по теме
Роналду сделал предложение Джорджине спустя девять лет
Сборные России и Ирана по футболу встретятся 10 октября
Станислав Черчесов станет главным тренером ФК «Ахмат»
ФК «Спартак» приобрел Фернандеша за рекордную сумму
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Самый молодой международный мастер по шахматам Роман Шогджиев из Калмыкии
Десятилетний россиянин установил мировой шахматный рекорд
22.07.2025 15:35
Открытие Московской олимпиады-80
Олимпиада-80 в Москве: интересные факты
19.07.2025 00:18
Схема мест проведения чемпионатов мира по футболу
Первый ЧМ по футболу: как это было в 1930 году
13.07.2025 00:27
Вокруг спорта
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Спортзал
Как получить налоговый вычeт за занятия спортом
28.07.2025 07:42
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
27
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
27
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
22
Лукашенко исключил поражение России на Украине
20
Капча поможет россиянам при блокировке мобильного интернета