Сборная России по футболу сыграет с Перу и Чили в ноябре

Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч с Перу состоится 12 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, с Чили – 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи. 18 числа там же на «Фиште» гости сыграют между собой.

Сборная Перу занимает 42-ую строчку в рейтинге ФИФА. Два последних отборочных матча на ЧМ-2026 с Колумбией и Эквадором перуанцы сыграли вничью – 0:0.

Национальная команда Чили находится на 57-ом месте в рейтинге ФИФА. В двух последних матчах с Боливией и Аргентиной чилийцы уступили со счетом 0:2 и 0:1, соответственно.

Сборная России занимает 35 место в рейтинге ФИФА. Этой осенью россияне также сыграют с Иорданией (4 сентября), Катаром (7 сентября), Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).