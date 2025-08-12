НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Rutube протестировал размещение роликов в разрешении 8K

Источник:
Sibnet.ru
158 0

Rutube разместил первый видеоролик в разрешении 8К с поддержкой технологии HDR и частотой 50 кадров в секунду, сообщила пресс-служба видеохостинга.

Для тестирования был выбран анимационный клип на песню «Люблю» от медвежонка Смиш студии «Сан Порто». Размер видеофайла превысил 100 ГБ, он стал самым крупным загруженным файлом на видеосервис.

Разрешение 8К в четыре раза превышает прежнее максимальное 4К, а технология HDR и частота 50 кадров в секунду позволяют получить гладкую и ровную картинку с высоким диапазоном яркости, отмечается в сообщении.

В ближайшее время на Rutube будет также реализована поддержка видеокодека AV1 и HDR для всех пользователей, что позволит смотреть контент в более высоком качестве, включая 8К и поддержку различных технологий для более яркой и четкой картинки.

Еще по теме
Grok 4 стал бесплатным для всех пользователей
Капча поможет россиянам при блокировке мобильного интернета
ФСБ разрешила подключить MAX к «Госуслугам»
Мошенники рассылают поддельные письма от ГИБДД
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как убрать пароль при запуске Windows 11
24.07.25, 23:51
13990
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
104847
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
113236
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
119733
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
122152
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
103700
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
136170
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
127721
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2091524
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
153602
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как кошки выбирают место для сна
Суд признал слово «хохлы» разжиганием ненависти
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
Глава ВЦИОМ заявил о лучшей жизни россиян на фоне СВО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

corrector

Они уже посовещались и заявили, что" полностью поддерживают план Трампа, хотя они поддерживают...

Danilon

Кадыров пофилософствовал ... Мощно. В принципе академику, интеллектуалу свойственна рефлексия и ирония...

Alex B 69

Косит под восточного мудреца.. 😀

Улитка на склоне

Бред несет. Есть власть денег. И пока ему деньги Москва дает он и бесится.