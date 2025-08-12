Rutube протестировал размещение роликов в разрешении 8K

Rutube разместил первый видеоролик в разрешении 8К с поддержкой технологии HDR и частотой 50 кадров в секунду, сообщила пресс-служба видеохостинга.

Для тестирования был выбран анимационный клип на песню «Люблю» от медвежонка Смиш студии «Сан Порто». Размер видеофайла превысил 100 ГБ, он стал самым крупным загруженным файлом на видеосервис.

Разрешение 8К в четыре раза превышает прежнее максимальное 4К, а технология HDR и частота 50 кадров в секунду позволяют получить гладкую и ровную картинку с высоким диапазоном яркости, отмечается в сообщении.

В ближайшее время на Rutube будет также реализована поддержка видеокодека AV1 и HDR для всех пользователей, что позволит смотреть контент в более высоком качестве, включая 8К и поддержку различных технологий для более яркой и четкой картинки.