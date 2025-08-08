Психолог посоветовала не отправлять зумерам смайлики

Психолог Наталья Наумова посоветовала не отправлять традиционные смайлики представителям поколения Z, они их воспринимают негативно, как издевательство.

«Поколение Z использует больше переносные значения смайликов. Обычный смайлик со смехом будет восприниматься, как какое-то издевательство», — сказала Наумова в интервью «Газете.ру».

По ее словам, общаясь с людьми разных поколений, важно понимать, «у кого какой контекст». «Даже среди зумеров есть люди, которые в один и тот же смайлик вносят разный смысл. Если только начинается переписка в интернете — лучше больше смысла передавать через текст. А узнав человека, можно уже экспериментировать со смайликами», — посоветовала психолог.

По мнению Наумовой, зумеры лучше других поколений разбираются в эмоциях. Психолог объяснила, как они воспринимают другие знаки в переписках.

«Поколение Z не использует скобки и точки, они считают, что это нечто устаревшее — и иногда даже воспринимают как агрессию. Они хорошо воспринимают эмоции, но могут по-другому их трактовать и более творчески подходить к тому или иному смайлику», — сказала она.