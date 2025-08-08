НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Психолог посоветовала не отправлять зумерам смайлики

Источник:
«Газета.ру»
157 0

Психолог Наталья Наумова посоветовала не отправлять традиционные смайлики представителям поколения Z, они их воспринимают негативно, как издевательство.

«Поколение Z использует больше переносные значения смайликов. Обычный смайлик со смехом будет восприниматься, как какое-то издевательство», — сказала Наумова в интервью «Газете.ру».

По ее словам, общаясь с людьми разных поколений, важно понимать, «у кого какой контекст». «Даже среди зумеров есть люди, которые в один и тот же смайлик вносят разный смысл. Если только начинается переписка в интернете — лучше больше смысла передавать через текст. А узнав человека, можно уже экспериментировать со смайликами», — посоветовала психолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧем отличаются поколения X, Y и Z

По мнению Наумовой, зумеры лучше других поколений разбираются в эмоциях. Психолог объяснила, как они воспринимают другие знаки в переписках.

«Поколение Z не использует скобки и точки, они считают, что это нечто устаревшее — и иногда даже воспринимают как агрессию. Они хорошо воспринимают эмоции, но могут по-другому их трактовать и более творчески подходить к тому или иному смайлику», — сказала она.

Еще по теме
Пользователи Сети поспорили о правильном способе застегивания джинсов
Депутат опроверг слухи о блокировке WhatsApp
Банк раскрыл обманные схемы против участников СВО и их родственников
СМИ узнали о регистрации представительства Telegram в России
смотреть все
Хайтек #Соцсети #Психо
Как сделать
Как убрать пароль при запуске Windows 11
24.07.25, 23:51
12119
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
103278
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
111623
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
118185
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
120567
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
102151
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
134562
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
126190
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2089954
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
152072
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликованы видео с сильно похудевшим Кадыровым
Белый дом обвинил Индию в финансировании конфликта на Украине
МИД заявил о нападении на машину российских дипломатов в Израиле
Пророссийская глава Гагаузии получила семь лет лишения свободы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

c2h5oh76

Вот это наказал: Индия и Россия подписали протокол о расширении промышленного сотрудничества6 августа...

velam

Делать нечего еще с компом разговаривать, мышкой нажал куда надо и все.

korvinsS

А этот всегда мразей оправдывает.

mosquito__2010

между хулиганством и нападением? Кинуть камень в машину - это чистое хулиганство! ©полтора миллиона украинцев...